مساري يدعم لبنان بطريقة مؤثرة... هذا ما نشره

أعاد الفنان اللبناني الكندي مساري نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهر القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال منطقة الضاحية الجنوبية اليوم.وعبر مساري من خلال هذا المقطع عن تضامنه مع أبناء بلده وكتب: "الضاحية".