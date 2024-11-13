"الله يفرجها على الكل"... مازن معضم: هيدا كله وين بده يروح غير بصحتنا

يمكن لو كان في شغل كان الواحد بيلتهي شوي بالشغل وبركز فيه بس تصوير ما في وضهرة صعبة واونلاين وطبعاً الاصوات ومشاهد الدمار والتفكير بمستقبلنا ومستقبل الاولاد والتعليم و و و و...هيدا كله وين بده يروح غير بصحتنا
الحمدلله دايماً والله يفرجها على الكل
— Mazen Moadam مازن معضَّم (@mazenmoadam) November 13, 2024
يمكن لو كان في شغل كان الواحد بيلتهي شوي بالشغل وبركز فيه بس تصوير ما في وضهرة صعبة واونلاين وطبعاً الاصوات ومشاهد الدمار والتفكير بمستقبلنا ومستقبل الاولاد والتعليم و و و و...هيدا كله وين بده يروح غير بصحتنا
الحمدلله دايماً والله يفرجها على الكل