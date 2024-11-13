"الله يفرجها على الكل"... مازن معضم: هيدا كله وين بده يروح غير بصحتنا

يمكن لو كان في شغل كان الواحد بيلتهي شوي بالشغل وبركز فيه بس تصوير ما في وضهرة صعبة واونلاين وطبعاً الاصوات ومشاهد الدمار والتفكير بمستقبلنا ومستقبل الاولاد والتعليم و و و و...هيدا كله وين بده يروح غير بصحتنا

الحمدلله دايماً والله يفرجها على الكل — Mazen Moadam مازن معضَّم (@mazenmoadam) November 13, 2024

أعرب الممثل اللبناني مازن معضم عن غضبه جراء التطورات التي تحصل حالياً في لبنان بالإضافة إلى المعاناة اليومية التي يعيشها الشعب اللبناني في منشور عبر حسابه على إكس.وكتب معضم في المنشور: "يمكن لو كان في شغل كان الواحد بيلتهي شوي بالشغل وبركز فيه بس تصوير ما في وضهرة صعبة واونلاين وطبعاً الاصوات ومشاهد الدمار والتفكير بمستقبلنا ومستقبل الاولاد والتعليم و و و و...هيدا كله وين بده يروح غير بصحتنا الحمدلله دايماً والله يفرجها على الكل".