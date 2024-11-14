نادين الراسي: كيف ساكتين؟ كيف قادرين؟

أعربت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن غضبها جراء الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان وغزة عبر حسابها على انستغرام، مجددةً بذلك دعمها ومساندتها للشعبين اللبناني والفلسطيني.وأعادت الراسي نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهرت طفلين من غزة خلال نومهما داخل خيمة أثناء هطول الأمطار وكتبت: "كيف ساكتين؟ كيف قادرين؟ كيف يا شعب الله كيف؟؟؟".