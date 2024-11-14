في ظل الأوضاع الراهنة... كارلوس عازار: أهم شي نضل قادرين نشوف شوية ضو

في ظل الأوضاع الراهنة... كارلوس عازار: أهم شي نضل قادرين نشوف شوية ضو

تفاعل الممثل اللبناني كارلوس عازار مع الأوضاع الراهنة في لبنان بعد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة عبر حسابه على انستغرام.



ونشر عازار صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتب: "بعد كل هالمآسي والسواد الطاغي علينا، أهم شي نضل قادرين نشوف شوية ضو، شوي بصيص أمل".