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فرح بيطار: لبنان وليالي لبنان راجعة
فنّ
2024-11-15 | 06:30
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فرح بيطار: لبنان وليالي لبنان راجعة
فرح بيطار: لبنان وليالي لبنان راجعة
تستمر الممثلة اللبنانية فرح بيطار في التضامن مع بلدها والتفاعل مع الأحداث المأساوية التي تعصف به حالياً عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي هذا السياق، أعادت بيطار نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام كانت قد نشرته الكاتبة نادين جابر يوم أمس الخميس والذي تضمن بعض الصور المعدلة بالذكاء الإصطناعي مع أغنية السيدة فيروز الشهيرة "سكروا الشوارع".
وكتبت بيطار: "لبنان وليالي لبنان راجعة".
فنّ
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