رسالة دعم من عامر زيان للصليب الأحمر اللبناني: الله يحميكم يا شباب

رسالة دعم من عامر زيان للصليب الأحمر اللبناني: الله يحميكم يا شباب

وجه الفنان اللبناني عامر زيان رسالة دعم لعناصر الصليب الأحمر اللبناني بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان.



وأعاد زيان نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام لعنصر من الصليب الأحمر اللبناني وهم يقوم بإخراج قطة من تحت الأنقاض وكتب: "الإنسانية... الله يحميكم يا شباب".