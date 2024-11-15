الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد التصعيد الخطير... هكذا جدد وسام حنا دعمه للبنان
فنّ
2024-11-15 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد التصعيد الخطير... هكذا جدد وسام حنا دعمه للبنان
بعد التصعيد الخطير... هكذا جدد وسام حنا دعمه للبنان
أعاد الإعلامي والممثل اللبناني وسام حنا تسليط الضوء على الأحداث التي تحصل في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق عدة عبر حسابه على انستغرام.
وفي التفاصيل، نشر حنا مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهر لحظة استهداف مبنى يبعد مئات الأمتار عن الطيونة، مجدداً بذلك دعمه لبلده في ظل الظروف التي تعصف به.
فنّ
التصعيد
الخطير...
للبنان
التالي
فرح بيطار: لبنان وليالي لبنان راجعة
في ظل الأوضاع الراهنة... كارلوس عازار: أهم شي نضل قادرين نشوف شوية ضو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-10-04
"واجهتنا الأنيقة الجميلة"... هكذا جددت كندا علوش دعمها للبنان
فنّ
2024-10-04
"واجهتنا الأنيقة الجميلة"... هكذا جددت كندا علوش دعمها للبنان
0
أخبار لبنان
2024-09-23
أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية: هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخاً على السيادة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-09-23
أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية: هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخاً على السيادة اللبنانية
0
آخر الأخبار
2024-11-13
عبد العاطي من عين التينة: إستمعت إلى بري مليًا وللموقف العصيب الحالي الذي يمر به لبنان وأكدت على تعاون مصر ودعمها الكامل للبنان وإستعدادها لتأمين إحتياجات لبنان
آخر الأخبار
2024-11-13
عبد العاطي من عين التينة: إستمعت إلى بري مليًا وللموقف العصيب الحالي الذي يمر به لبنان وأكدت على تعاون مصر ودعمها الكامل للبنان وإستعدادها لتأمين إحتياجات لبنان
0
آخر الأخبار
2024-11-09
بيرم للـLBCI: سنعيد بناء ما تهدم بنسبة 100% وهكذا فعلنا سابقًا وسنعيد الاعمار وسنرفع رايات المقاومة وصور السيد نصرالله والعلم اللبناني
آخر الأخبار
2024-11-09
بيرم للـLBCI: سنعيد بناء ما تهدم بنسبة 100% وهكذا فعلنا سابقًا وسنعيد الاعمار وسنرفع رايات المقاومة وصور السيد نصرالله والعلم اللبناني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:30
ورد الخال تنتقد هؤلاء: شي مقيت ومميت درجة التخلف
فنّ
08:30
ورد الخال تنتقد هؤلاء: شي مقيت ومميت درجة التخلف
0
فنّ
07:20
رسالة دعم من عامر زيان للصليب الأحمر اللبناني: الله يحميكم يا شباب
فنّ
07:20
رسالة دعم من عامر زيان للصليب الأحمر اللبناني: الله يحميكم يا شباب
0
فنّ
06:50
"أفتقد لبنان"... جوي سلامة: متى سينتهي هذا؟
فنّ
06:50
"أفتقد لبنان"... جوي سلامة: متى سينتهي هذا؟
0
فنّ
06:30
فرح بيطار: لبنان وليالي لبنان راجعة
فنّ
06:30
فرح بيطار: لبنان وليالي لبنان راجعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-11-02
بعد وصولها إلى المكسيك... ندى كوسا ترتدي وشاح "لبنان" في حفل لتذكار الموتى (فيديو)
موضة وجمال
2024-11-02
بعد وصولها إلى المكسيك... ندى كوسا ترتدي وشاح "لبنان" في حفل لتذكار الموتى (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-11-05
مجزرة في برجا...
أخبار لبنان
2024-11-05
مجزرة في برجا...
0
أخبار لبنان
07:24
وزير الشؤون الاجتماعيّة: مساعدات نقدية طارئة جديدة لذوي الإعاقة ومجموعة جديدة من الأسر الأكثر فقرا
أخبار لبنان
07:24
وزير الشؤون الاجتماعيّة: مساعدات نقدية طارئة جديدة لذوي الإعاقة ومجموعة جديدة من الأسر الأكثر فقرا
0
فنّ
2024-09-30
رسالة مؤثرة من وسام فارس إلى اللبنانيين: "وحدتنا هيي الضمان الوحيد لسلامتنا"
فنّ
2024-09-30
رسالة مؤثرة من وسام فارس إلى اللبنانيين: "وحدتنا هيي الضمان الوحيد لسلامتنا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أسوأ إطلالة لفرنسا حضوراً وآداءً في دوري أمم أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أسوأ إطلالة لفرنسا حضوراً وآداءً في دوري أمم أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسرح كركلا في الصين... رسالة أمل في زمن الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسرح كركلا في الصين... رسالة أمل في زمن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محو الذاكرة مواقع لبنان الأثرية مهددة... والعين على مؤتمر اليونسكو الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محو الذاكرة مواقع لبنان الأثرية مهددة... والعين على مؤتمر اليونسكو الإثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل تتعمد استهداف الهيئات الإسعافية مجددا... والحصيلة ١٤ شهيدا للدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل تتعمد استهداف الهيئات الإسعافية مجددا... والحصيلة ١٤ شهيدا للدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مسودة التسوية: توقعات إسرائيلية برفضها من لبنان ومستند مرفق مع الاتفاق هذا مضمونه
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مسودة التسوية: توقعات إسرائيلية برفضها من لبنان ومستند مرفق مع الاتفاق هذا مضمونه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الضاحية الجنوبية تحت القصف... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الضاحية الجنوبية تحت القصف... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تتوغل في شمع وتخوض معارك عنيفة مع "حزب الله"
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تتوغل في شمع وتخوض معارك عنيفة مع "حزب الله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محادثات لاريجاني في لبنان حملت في طياتها رسالتين إيرانيتين... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محادثات لاريجاني في لبنان حملت في طياتها رسالتين إيرانيتين... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
2
أخبار لبنان
23:28
انذار صباحيّ لسكان منطقة الغبيري
أخبار لبنان
23:28
انذار صباحيّ لسكان منطقة الغبيري
3
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
4
موضة وجمال
00:09
إليكم قصة الزي الوطني اللبناني الذي ارتدته ندى كوسا خلال مشاركتها بمرحلة المنافسة التمهيدية بمسابقة ملكة جمال الكون!
موضة وجمال
00:09
إليكم قصة الزي الوطني اللبناني الذي ارتدته ندى كوسا خلال مشاركتها بمرحلة المنافسة التمهيدية بمسابقة ملكة جمال الكون!
5
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
6
موضة وجمال
01:27
إطلالات خاطفة للأنظار لندى كوسا ضمن مرحلة المنافسة التمهيدية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024
موضة وجمال
01:27
إطلالات خاطفة للأنظار لندى كوسا ضمن مرحلة المنافسة التمهيدية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024
7
أخبار لبنان
02:43
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والغبيري
أخبار لبنان
02:43
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والغبيري
8
خبر عاجل
03:29
غارة اسرائيلية تستهدف مبنى قرب مستديرة الطيونة
خبر عاجل
03:29
غارة اسرائيلية تستهدف مبنى قرب مستديرة الطيونة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More