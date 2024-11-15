بعد التصعيد الخطير... هكذا جدد وسام حنا دعمه للبنان

أعاد الإعلامي والممثل اللبناني وسام حنا تسليط الضوء على الأحداث التي تحصل في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق عدة عبر حسابه على انستغرام.وفي التفاصيل، نشر حنا مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهر لحظة استهداف مبنى يبعد مئات الأمتار عن الطيونة، مجدداً بذلك دعمه لبلده في ظل الظروف التي تعصف به.