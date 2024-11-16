زين العمر يجدد الدعاء: يا عدرا ما تتركينا وتتركي لبنان

زين العمر يجدد الدعاء: يا عدرا ما تتركينا وتتركي لبنان

شارك الفنان اللبناني زين العمر صورة لتمثال سيدة الحبل بلا دنس في روما أثناء تواجده هناك، حيث جدّد تضامنه مع اللبنانيين في ظل العدوان الإسرائيلي.



وأرفق زين العمر الصورة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام برسالة جاء فيها: "مباشرة من Mignanelli روما سيدة الحبل بلا دنس السيدة العذراء الملتحقة بالقمر. من تصويري".



وختم زين العمر الرسالة: "يا عدرا ما تتركينا وتتركي لبنان يللي قلبو إلك".