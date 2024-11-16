عمل فني وطني يجمع دي جي رودج وتانيا قسيس معًا… "معك يا لبنان"

عمل فني وطني يجمع دي جي رودج وتانيا قسيس معًا… "معك يا لبنان"



أطلق دي جي رودج عملا فنيا مميزا بالتعاون مع الفنانة تانيا قسيس للتضامن مع لبنان وشعبه.



وفي التفاصيل، شارك كل من دي جي رودج وتانيا قسيس مقطعا لاغنية "معك يا لبنان" عبر حسابيهما على منصة انستغرام.



كذلك، نشر دي جي رودج مقطع فيديو لاحدى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم امس الجمعة وكتب رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إنها أصوات الغارات العنيفة (…). ومع ذلك، يلغي الاستوديو ضجيج الظلام ويملأ الأذنين بصوت الموسيقى والحب".