الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عمل فني وطني يجمع دي جي رودج وتانيا قسيس معًا… "معك يا لبنان"

فنّ
2024-11-16 | 04:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عمل فني وطني يجمع دي جي رودج وتانيا قسيس معًا… &quot;معك يا لبنان&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عمل فني وطني يجمع دي جي رودج وتانيا قسيس معًا… "معك يا لبنان"

عمل فني وطني يجمع دي جي رودج وتانيا قسيس معًا… "معك يا لبنان"

أطلق دي جي رودج عملا فنيا مميزا بالتعاون مع الفنانة تانيا قسيس للتضامن مع لبنان وشعبه.

وفي التفاصيل، شارك كل من دي جي رودج وتانيا قسيس مقطعا لاغنية "معك يا لبنان" عبر حسابيهما على منصة انستغرام.

كذلك، نشر دي جي رودج مقطع فيديو لاحدى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم امس الجمعة وكتب رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إنها أصوات الغارات العنيفة (…). ومع ذلك، يلغي الاستوديو ضجيج الظلام ويملأ الأذنين بصوت الموسيقى والحب".
 
 
 

فنّ

وتانيا

معًا…

"معك

لبنان"

LBCI التالي
ألين لحود تعليقًا على الأحداث الخطيرة…"انها الوحشية"
زين العمر يجدد الدعاء: يا عدرا ما تتركينا وتتركي لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-11-11

من قلب باريس... مبادرة وطنية بقيادة إيلي العليا تدعم الوطن وشعبه: "كرمال ترابك يا لبنان"

LBCI
فنّ
2024-11-07

وليد توفيق من جديد... "بحبك يا لبنان يا وطني"

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-07

جعجع لـ "جدل": رفض الرئيس نبيه برّي عقد جلسات من دون مشاركة "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" يعود لعدم رغبته بعقد جلسة، وفي حال اعتمد هذا المبدأ فهو مبدأ خاطئ أدى إلى التعطيل منذ 40 سنة إلى اليوم

LBCI
فنّ
2024-11-03

"لبنان عُد أملًا"... تحية وطنية بصوت هبة القواس من قلب السعودية (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:22

"الميدان لالنا "… يوسف حداد: ابطالنا موجودين (فيديو)

LBCI
فنّ
06:08

"وين صرنا؟" يحاكي مأساة غزة وسكانها... هكذا تخوض درة زروق أولى تجاربها الإخراجية

LBCI
فنّ
05:25

أيمن قيسوني يعلّق على التطورات الخطيرة... هذا ما قاله

LBCI
فنّ
05:00

ألين لحود تعليقًا على الأحداث الخطيرة…"انها الوحشية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:56

الوكالة الوطنية للاعلام: غارة على منزل في بلدة عبا - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
15:45

الأشقر للـLBCI: :لا حجوزات في فترة الأعياد “ولا دقّة تلفون”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:41

مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية

LBCI
أخبار لبنان
06:49

مركز الملك سلمان للإغاثة وزع مساعدات في الضنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:21

ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:19

بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:14

اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:13

سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:41

مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:02

أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
10:41

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا

LBCI
خبر عاجل
01:13

انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
03:08

المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين

LBCI
خبر عاجل
04:34

تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
07:31

أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...

LBCI
أخبار لبنان
09:04

الحريري إلتقى لافروف: لضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:22

العثور على جسم غريب داخل احدى الاراضي في بلدة ايزال قضاء الضنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More