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ألين لحود تعليقًا على الأحداث الخطيرة…"انها الوحشية"

ألين لحود تعليقًا على الأحداث الخطيرة…"انها الوحشية"



علّقت الفنانة اللبنانية ألين لحود على الاشتباك الذي حصل بين مشجعي فرنسا واسرائيل خلال مباراة دوري الامم الاوروبية في استاد فرنسا.



وأعادت ألين لحود نشر مقطع الفيديو الذي أعدّته الـLBCI عبر منصة انستغرام وكتبت رسالة باللغة الانكليزية جاء فيها: "حتى في الرياضة، تجد الكائنات الإسرائيلية طريقة لإظهار طبيعتها الحقيقية... الوحشية".