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"وين صرنا؟" يحاكي مأساة غزة وسكانها... هكذا تخوض درة زروق أولى تجاربها الإخراجية

فنّ
2024-11-16 | 06:08
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&quot;وين صرنا؟&quot; يحاكي مأساة غزة وسكانها... هكذا تخوض درة زروق أولى تجاربها الإخراجية
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"وين صرنا؟" يحاكي مأساة غزة وسكانها... هكذا تخوض درة زروق أولى تجاربها الإخراجية

"وين صرنا؟" يحاكي مأساة غزة وسكانها... هكذا تخوض درة زروق أولى تجاربها الإخراجية

لم تكن الحياة في غزة سهلة أو حتى طبيعية قبل حرب السابع من تشرين الأول لكن حتى هذه الأيام يحن لها الآن الناجون من القطاع ويتمنون استعادتها ومنهم نادين وعائلتها أبطال الفيلم الوثائقي "وين صرنا؟" الذي يمثل التجربة الإخراجية والإنتاجية الأولى للتونسية درة زروق.

ويستعرض الفيلم على مدى 79 دقيقة رحلة نزوح نادين وطفلتيها التوأم وإخوتها وأمها من حي تل الهوى بمدينة غزة يوم 13 تشرين الأول 2023 وصولا إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب.

ويعتمد في مجمله على سرد أفراد العائلة في القاهرة لذكريات حياتهم في غزة قبل الحرب ومغادرتهم منزلهم قسرا بناء على أمر إخلاء من القوات الإسرائيلية حاملين معهم أبسط المتعلقات الشخصية على أمل العودة قريبا وانتقالهم إلى مخيم النصيرات ثم رفح.

وفي مقابل ارتياح مؤقت بالنجاة من قصف مكثف حصد آلاف الأرواح من بينهم جيرانها وأصدقائها يعتصر الخوف قلب نادين بسبب زوجها عبود الذي لم يستطع الخروج مع العائلة وظل عالقا في غزة.

ويظهر عبود في لقطات من غزة معظمها ملتقط بكاميرا الهاتف المحمول وهو يحاول تدبير حياته بعيدا عن الأسرة، محاولا إيجاد سبيل للحاق بهم في القاهرة حتى يكلل مسعاه بالنجاح.

وفي رحلة العودة يمر عبود بشواطئ غزة التي اكتظت بالخيام بعدما كانت متنفسا له ولأسرته، والأحياء والشوارع التي دمرت تماما بعدما كان يتسوق فيها ويعمل ويعيل عائلته رغم الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، ويتساءل قائلا "يا الله.. وين كنا ووين صرنا!!".

وقالت الممثلة درة زروق مخرجة الفيلم قبل عرضه العالمي الأول أمس الجمعة في دار الأوبرا المصرية ضمن الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي "أبطال الفيلم ناس حقيقية من فلسطين.. كلنا عملنا الفيلم بحب وإيمان شديد بالقضية الإنسانية اللي بنتكلم عنها".

وأضافت درة زروق "حبيت أقرب منهم من الجانب الإنساني، المشاعر، لأنهم عمرهم ما هيبقوا أرقام، هما ناس تستحق كل تقدير وشعب عظيم".

وينافس الفيلم ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" في المهرجان الذي يختتم عروضه يوم 22 تشرين الثاني، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

فنّ

صرنا؟"

يحاكي

مأساة

وسكانها...

تجاربها

الإخراجية

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