"الميدان لالنا "… يوسف حداد: ابطالنا موجودين (فيديو)

عم ننقتل بارادة وادارة اميركية وتنفيذ صهيوني
عم يتدمر #لبنان بصواريخ وطيارات اميركية والبعض من حقارتو وانحطاطو مراهن عليهم بس لمصالحو الزغيرة#اسرائيل_وحش_خلقو_الغرب النازي الاستعماري ولا هناء بنا ولا امان وامن طالما هو موجود ع ارض #فلسطين_المقدسة#ترامب_الصهيوني_خطر_وجودي علينا pic.twitter.com/RLku3SgOBO
— Youssef Haddad (@youssefhactor) November 14, 2024
عم ننقتل بارادة وادارة اميركية وتنفيذ صهيوني
عم يتدمر #لبنان بصواريخ وطيارات اميركية والبعض من حقارتو وانحطاطو مراهن عليهم بس لمصالحو الزغيرة#اسرائيل_وحش_خلقو_الغرب النازي الاستعماري ولا هناء بنا ولا امان وامن طالما هو موجود ع ارض #فلسطين_المقدسة#ترامب_الصهيوني_خطر_وجودي علينا pic.twitter.com/RLku3SgOBO