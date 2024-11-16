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مع استمرار التصعيد الخطير… وسام فارس يعبّر عن الوجع في لبنان

مع استمرار التصعيد الخطير… وسام فارس يعبّر عن الوجع في لبنان



شارك الممثل اللبناني وسام فارس مقطع فيديو للغارة العنيفة التي شنها العدو الاسرائيلي على الطيونة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام صباح أمس الجمعة.



وكتب وسام فارس رسالة قصيرة باللغة الانكليزية عبّر فيها عن الظروف الراهنة، مفادها: "هكذا يقضي لبنان صباحه يوميا".



كذلك، نشر وسام فارس عددا من الصور ومقاطع الفيديو لما ترتكبه اسرائيل بحق لبنان.