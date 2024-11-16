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في محاولة منه لشرح الواقع المأساوي في لبنان… هذا ما كتبه ايلي متري

فنّ
2024-11-16 | 13:34
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في محاولة منه لشرح الواقع المأساوي في لبنان… هذا ما كتبه ايلي متري
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في محاولة منه لشرح الواقع المأساوي في لبنان… هذا ما كتبه ايلي متري

في محاولة منه لشرح الواقع المأساوي في لبنان… هذا ما كتبه ايلي متري

كتب الممثل اللبناني ايلي متري رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، تحدث فيها عما تقوم به كل من ايران وأميركا والنتائج المترتبة على لبنان.

وجاء في رسالة ايلي متري: "ايران واميركا عاملين متل الولاد يلي عم يتخانقوا عالبيسيكلات. وكل واحد منن مستعد يكسرها ولا يتركها للتاني…  والنتيجة بالآخر: اركبوا ع لبنان مع بعضكن يا ماما".
 

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