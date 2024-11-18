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جيسي عبدو: يا هوا بيروت

فنّ
2024-11-18 | 11:25
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جيسي عبدو: يا هوا بيروت
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جيسي عبدو: يا هوا بيروت

جيسي عبدو: يا هوا بيروت

ساندت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو وطنها في ظل الأحداث المأساوية التي تعصف به جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي ما زالت تستهدف مناطق عدّة، عبر حسابها على انستغرام.
 
ونشرت عبدو صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وأرفقتها بأغنية السيدة فيروز الشهيرة "سكروا الشوارع" وكتبت: "يا هوا بيروت".
 

فنّ

عبدو:

بيروت

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