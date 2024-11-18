يوسف حداد: سننتصر أكيد

مين كان يحلم يعيش بزمن توصل صواريخنا ومسيراتنا ع قلب تل ابيب وتفجر مواقع عسكرية واستراتيجية وتقتل عسكر وموساد ومستعمرين

حمدلله ع #نعمة_المقاومة الصامدة البطلة رغم اجرام ووحشية #عدونا_الصهيوامركي واستباحتو كل القيم والاعراف

سننتصر اكيد وارضنا رح تضل لاهلها الشرفاء ونرجع نبني ونزرع pic.twitter.com/cVwuk7YyYZ — Youssef Haddad (@youssefhactor) November 18, 2024

تفاعل الممثل اللبناني يوسف حداد مع التطورات التي تحصل في لبنان والشرق الأوسط حالياً في منشور عبر حسابه على إكس.وكتب حداد في المنشور: "مين كان يحلم يعيش بزمن توصل صواريخنا ومسيراتنا ع قلب تل ابيب وتفجر مواقع عسكرية واستراتيجية وتقتل عسكر وموساد ومستعمرين حمدلله ع نعمة المقاومة الصامدة البطلة رغم اجرام ووحشية عدونا الصهيوامركي واستباحتو كل القيم والاعراف سننتصر اكيد وارضنا رح تضل لاهلها الشرفاء ونرجع نبني ونزرع".