يوسف حداد: سننتصر أكيد

مين كان يحلم يعيش بزمن توصل صواريخنا ومسيراتنا ع قلب تل ابيب وتفجر مواقع عسكرية واستراتيجية وتقتل عسكر وموساد ومستعمرين
حمدلله ع #نعمة_المقاومة الصامدة البطلة رغم اجرام ووحشية #عدونا_الصهيوامركي واستباحتو كل القيم والاعراف
سننتصر اكيد وارضنا رح تضل لاهلها الشرفاء ونرجع نبني ونزرع pic.twitter.com/cVwuk7YyYZ
— Youssef Haddad (@youssefhactor) November 18, 2024
مين كان يحلم يعيش بزمن توصل صواريخنا ومسيراتنا ع قلب تل ابيب وتفجر مواقع عسكرية واستراتيجية وتقتل عسكر وموساد ومستعمرين
حمدلله ع #نعمة_المقاومة الصامدة البطلة رغم اجرام ووحشية #عدونا_الصهيوامركي واستباحتو كل القيم والاعراف
سننتصر اكيد وارضنا رح تضل لاهلها الشرفاء ونرجع نبني ونزرع pic.twitter.com/cVwuk7YyYZ