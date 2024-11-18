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يوسف حداد: سننتصر أكيد

فنّ
2024-11-18 | 15:25
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يوسف حداد: سننتصر أكيد
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يوسف حداد: سننتصر أكيد

يوسف حداد: سننتصر أكيد

تفاعل الممثل اللبناني يوسف حداد مع التطورات التي تحصل في لبنان والشرق الأوسط حالياً في منشور عبر حسابه على إكس.

وكتب حداد في المنشور: "مين كان يحلم يعيش بزمن توصل صواريخنا ومسيراتنا ع قلب تل ابيب وتفجر مواقع عسكرية واستراتيجية وتقتل عسكر وموساد ومستعمرين حمدلله ع نعمة المقاومة الصامدة البطلة رغم اجرام ووحشية عدونا الصهيوامركي واستباحتو كل القيم والاعراف سننتصر اكيد وارضنا رح تضل لاهلها الشرفاء ونرجع نبني ونزرع".
 
 

فنّ

حداد:

سننتصر

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