ريان حركة تتفاعل مع التطورات الأخيرة في لبنان بحرقة... هذا ما نشرته

تفاعلت الممثلة اللبنانية ريان حركة مع التطورات الأخيرة في لبنان بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق لبنانية مختلفة.وأعادت حركة نشر صورة أظهرت المدافن المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية في بيروت وكتبت: "لا يريدون حتى أن يرقد الموتى بسلام".