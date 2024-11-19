في ظل الأحداث الخطيرة... هيفاء وهبي تتضامن مع بيروت مجدداً

في ظل الأحداث الخطيرة... هيفاء وهبي تتضامن مع بيروت مجدداً

عادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للتفاعل مع التطورات الأخيرة في لبنان عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأعادت وهبي نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام كُتب عليها: "سلام على بيروت حتى تطيب جراحها حتى يطمئن فؤادها"، مجددة من خلالها دعمها لبلدها.