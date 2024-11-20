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في عيدها التسعين... تحية لفيروز وأغانيها الوطنية التي خلدت لبنان

فنّ
2024-11-20 | 07:25
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في عيدها التسعين... تحية لفيروز وأغانيها الوطنية التي خلدت لبنان
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في عيدها التسعين... تحية لفيروز وأغانيها الوطنية التي خلدت لبنان

تحتفل اليوم، الأربعاء 20 تشرين الثاني، الأيقونة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها التسعين. صاحبة الصوت الذي بات رمزًا للوطنية والحب، تركت أثرًا خالدًا في نفوس اللبنانيين بأغانيها التي تجاوزت حدود الزمن.

فيروز، واسمها الحقيقي نهاد حداد، قدّمت للوطن باقة من الأعمال الفنية التي عكست عشقها للبنان، خصوصًا في ظلّ الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. ومن أبرز أغانيها الوطنية: "لبيروت"، "بحبك يا لبنان"، "يا حرية"، "نسم علينا الهوا"، و"عإسمك غنيت"، إلى جانب العديد من الروائع الأخرى.

إليكم قائمة بأجمل أغاني فيروز التي خلدت لبنان في قلوب محبّيها:

وطني

يا هوى بيروت

لبنان يا أخضر لونك حلو

بتتلج الدني

بيروت هل ذرفت

رح نبقى سوا

طلعنا على الضو

كل واحدة من هذه الأغاني تحمل رسالة حب وأمل، وترسم صورة للبنان قدّمته فيروز للعالم بأجمل الكلمات والألحان.

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