ميشال حوراني ينظم مباراة كرة قدم لدعم النازحين اللبنانيين

برعاية جمعية Sheild، ينظم الممثل اللبناني ميشال حوراني مباراة ودّية في كرة القدم بين فريق من الممثلين وفريق من الشبان النازحين الذين هجّرهم العدوان الإسرائيلي، في رسالة إنسانية ووطنية للتأكيد على دعم النازحين والوحدة الوطنية في مواجهة الحرب.

وتأتي هذه المبادرة بعد نشاط مسرحي نظمه حوراني مع الجمعية لدعم الشباب نفسيًا في مراكز الإيواء.

وستُقام المباراة يوم الأحد 24 تشرين الثاني في ملعب هومنتمنت إنطلياس، حيث يشارك فيها كل من: بديع أبو شقرا، سعيد سرحان، سعد حمدان، حسن حمدان، جيسكار لحود، جوزف ساسين، ومحمد فوعاني، بحضور نقيب الممثلين نعمة بدوي.

والجدير بالذكر أن تبدأ المباراة الساعة 11 صباحًا.