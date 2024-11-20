ماريلين نعمان مع وشم "10452" على الرقبة: "إلى لبناني"

قامت الفنانة الصاعدة ماريلين نعمان بتسجيل نسخة جديدة على وقع آلة القيثارة الموسيقية لأغنيتها "نشاز"، حيث شاركت هذه المفاجأة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام.



وقدّمت ماريلين هذه الخطوة الفنية كتحية منها للبنان الجريح، وأرفقت المنشور برسالة جاء فيها: "إلى كل من مات ليحيا الوطن إلى كل شبر من من الـ10452 كلم2 إلى لبناني، لبناننا".



وكانت قد أثارت ماريلين حماس جمهورها يوم الثلاثاء عبر نشر صورة على حسابها الرسمي على إنستغرام، تظهر فيها وشمًا على الرقبة يحمل الرقم "10452"، وهو الرقم الذي يرمز لمساحة لبنان الجغرافية.

وأرفقت ماريلين الصورة بتعليق غامض قالت فيه: "غدًا، الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت"، مما أثار تساؤلات جمهورها حول معاني هذا الوشم والرسالة التي تحمله.