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مراسم تشييع ليام باين... هكذا ودّعه أعضاء فرقة "وان دايركشن" وعدد من المشاهير
فنّ
2024-11-20 | 10:53
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مراسم تشييع ليام باين... هكذا ودّعه أعضاء فرقة "وان دايركشن" وعدد من المشاهير
مراسم تشييع ليام باين... هكذا ودّعه أعضاء فرقة "وان دايركشن" وعدد من المشاهير
اجتمع أقارب ليام باين وشركاؤه السابقون في فرقة "وان دايركشن" في أمرشام بغرب لندن الأربعاء لحضور جنازة المغني الذي توفي في تشرين الأول عن 31 عاما.
وقد وصل هاري ستايلز وزين مالك ونيال هوران ولويس توملينسون ظهرا لحضور التشييع الذي أقيم في كنيسة سانت ماري في منطقة باكينغهامشير، والتي زُيّن مدخلها بالورود والشموع.
وبعد دقائق قليلة، وصل نعش المغني في عربة بيضاء مزينة بتيجان الزهور الملونة، وخلفه والداه.
كما حضر الجنازة التي ضمّت القليل من المشاركين، شريكة حياة ليام باين السابقة، مغنية فرقة "غيرلز ألاود" شيريل تويدي، وابنهما بير البالغ سبع سنوات، وحبيبته الأخيرة المؤثرة الأميركية كايت كاسيدي.
كذلك، حضر عدد قليل من المعجبين الذين بقوا بعيدين خلف حاجز لوداع مغني "وان دايركشن"، وفق ماا نقلت وكالة "فرانس برس".
وكانت قد شكّلت وفاة ليام باين في 16 تشرين الأول الفائت صدمة لمحبي الفرقة حول العالم، وأُقيمت مراسم تكريم للراحل في مدن عدة، إحداها في 20 تشرين الأول في لندن، حيث غنى آلاف الأشخاص على أنغام أغنيات الفرقة الشبابية السابقة.
وكانت النيابة العامة الأرجنتينية أعلنت أن باين تعاطى الكحول والكوكايين وتناول مضادات للاكتئاب قبل وفاته، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص اتُهموا بتوفير مواد مخدرة له وقضى باين متأثرا بـ"صدمات متعددة" و"نزف داخلي وخارجي".
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