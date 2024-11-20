هند باز تجدد تضامنها مع وطنها: "فخورة أنني لبنانية"

هند باز تجدد تضامنها مع وطنها: "فخورة أنني لبنانية"



نشرت الممثلة اللبنانية هند باز مقطع فيديو لنجوم منتخب لبنان لكرة السلة برفقة السيدة ماجدة الرومي خلال حفل "كرمال عيونك يا لبنان" الذي أحيته الأخيرة ضمن مبادرة "الإمارات معك يا لبنان" بالتعاون مع مؤسسة "دبي للعطاء".



وفي التفاصيل، شاركت هند باز اللقطة التي جمعت اللاعبين بالسيدة ماجدة الرومي على المسرح حيث رفعوا العلم اللبناني تضامناً مع بلدهم لبنان.



وفي هذا السياق، كتبت هند باز رسالة قصيرة باللغة الانكليزية مفادها: "فخورة أنني لبنانية"، وأضافت عبارة جاء فيها: "أبطال لبنان مع الرائعة ماجدة الرومي لبنان".