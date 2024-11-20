جورج خباز يجدد تضامنه مع وطنه... هذا ما نشره

جورج خباز يجدد تضامنه مع وطنه... هذا ما نشره



يستمر الفنان الشامل جورج خباز في التعبير عن تضامنه مع وطنه لبنان بالتزامن مع اشتداد وطأة الحرب والقصف الإسرائيلي.



وشارك جورج خباز مجموعة من الصور ومقاطع فيديو عبر خاصية الستوري على منصة إنستغرام، بما في ذلك صورة لخريطة لبنان التي تضمنت كلمة بيروت على طول الـ10452 كلم مربّع.



كذلك، عايد جورج خباز السيدة فيروز من خلال مشاركة مقطع فيديو تصويري وتعبيري يتضمن أجمل المشاهد والمعالم في لبنان مرفقًا بلقطة لها في إحدى المقابلات، حيث قالت باللغة الانكليزية: "لا أستطيع المغادرة لأنني أحب وطني كثيرًا".