إليسا تعايد السيدة فيروز بعبارات مميزة: علّمتينا كيف نحمل لبنان بقلوبنا

إليسا تعايد السيدة فيروز بعبارات مميزة: علّمتينا كيف نحمل لبنان بقلوبنا



شاركت ملكة الإحساس إليسا في حسابها عبر منصة إكس، منشورا عايدت من خلاله أيقونة الفن اللبنانية السيدة فيروز التي تحتفل اليوم، الأربعاء 20 تشرين الثاني، بعيد ميلادها التسعين.



وكتبت إليسا: علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف نحمل لبنان بقلوبنا. صوتك رح يبقى دايمًا يجدد فينا الأمل ويجمعنا على الحب والوطن. كل عام وإنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن. كل عام وإنتِ بخير يا فيروز".