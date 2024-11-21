آية طيبا تتفاعل مع التطورات الأخيرة في الميدان... هذا ما نشرته

آية طيبا تتفاعل مع التطورات الأخيرة في الميدان... هذا ما نشرته



شاركت الممثلة اللبنانية آية طيبا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعبّر عن فخرها بصمود المقاومة بوجه العدوان الاسرائيلي.



وفي التفاصيل، نشرت آية طيبا عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام منشورًا للإعلامية لانا مدوّر حول الوضع في الجنوب والفشل الاسرائيلي في اقتحام الخيام.



وعلّقت آية طيبا بالقول: "وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث صعب آخر في جنوب لبنان: قوة من وحدة "ماجلان" وقعت في كمين جنوبي لبنان. 13 جندي بين قتيل وجريح حتى الآن".