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في ظل التطورات الراهنة... ليال عبود من جديد: ليتني أستطيع احتضان الناس بقلبي
فنّ
2024-11-21 | 04:03
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في ظل التطورات الراهنة... ليال عبود من جديد: ليتني أستطيع احتضان الناس بقلبي
في ظل التطورات الراهنة... ليال عبود من جديد: ليتني أستطيع احتضان الناس بقلبي
شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور للتضامن مع وطنها وشعبه.
وفي التفاصيل، شاركت ليال عبود رسالة مؤثرة جاء فيها: "ليتني أستطيع إحتضان كل هذه الناس بقلبي فأعود لأتذكر بأن رحمة الله وسِعت كل شيء والله خير حافظ".
نشرت ليال عبود مجموعة من الصور لشهداء الجيش اللبناني وكتبت: "الجيش اللبناني ينعى شهداء الصرفند وبرج الملوك: المعاون الأول أيمن عبد اللطيف رحال، الرقيب آدم جرجي عون، الرقيب علي محمد حرب، الجندي عباس علي نحله".
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