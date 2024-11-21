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لطيفة للسيدة فيروز: أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة

فنّ
2024-11-21 | 04:20
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لطيفة للسيدة فيروز: أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة
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لطيفة للسيدة فيروز: أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة

لطيفة للسيدة فيروز: أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة

عايدت الفنانة التونسية لطيفة في حسابها عبر منصة إكس، أيقونة الفن اللبنانية السيدة فيروز بعيد ميلادها التسعين، وذلك في منشور عبر حسابها على منصة إكس.

وكتبت لطيفة: "علمتينا ان الفن رسالة وقيمة أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة يعجز الكلام عن وصفك نحمد الله سبحانه أننا موجودين فى عصرك الهي يمد في عمرك فى الصحة وراحة البال يا سبب السعادة والعزة والكبرياء والانتماء".
 

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