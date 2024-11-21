لطيفة للسيدة فيروز: أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة

علمتينا ان الفن رساله وقيمه أيتها الشامخه شموخ أرز لبنان الكرامه يعجز الكلام عن وصفك نحمد الله سبحانه أننا موجودين فى عصرك الاهى يمد فى عمرك فى الصحه وراحة البال ياسبب السعاده والعزه والكبرياء والانتماء #فيروز #عيد_ميلاد_فيروز pic.twitter.com/YlZHLEPxxn
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) November 20, 2024
علمتينا ان الفن رساله وقيمه أيتها الشامخه شموخ أرز لبنان الكرامه يعجز الكلام عن وصفك نحمد الله سبحانه أننا موجودين فى عصرك الاهى يمد فى عمرك فى الصحه وراحة البال ياسبب السعاده والعزه والكبرياء والانتماء #فيروز #عيد_ميلاد_فيروز pic.twitter.com/YlZHLEPxxn