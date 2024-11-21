أساتذة الكونسرفتوار وطلابه يتحدون الحرب بالموسيقى (فيديو)

أساتذة الكونسرفتوار وطلابه يتحدون الحرب بالموسيقى (فيديو)

ربما كان صوت الحرب هو الأقوى والأعلى، ولكن تبقى الموسيقى الصوت الأعمق والأبلغ.

ومهما تمكّنت المدافع من إسكات السلام في الأرض، تبقى الموسيقى صوت السلام والأمل والرجاء.

هذا المشهد الحضاري لأساتذة الكونسرفتوار وطلابه، وتحديداً فرع صيدا، عاصمة الجنوب، هو النموذج الأبهى لصمود اللبنانيين الساعين إلى السلام في مواجهة الحرب والأخطار، كما يشهد دائماً تاريخ لبنان الحضارة.

مشهد تحدي الخطر والحرب بالموسيقى والثقافة، وتأدية معزوفة "Adagio F.E. Bach" وكذلك أداء Piano Concerto Nr 20 in D minor, 1st Mvt, W.A. Mozart من قبل أستاذة البيانو الدكتورة ميرا زنتوت والطالب فارس عبد العال خلال المراحل الأولى لتدريب البيانو أنسانبل والبيانو كونسرتو.

هذه المشهدية تثبت أنّ لبنان بمبدعيه ومثقفيه وطاقاته، سيتجاوز أعتى الحروب والمآسي ويعود أيقونة السلم والإبداع والحرية.