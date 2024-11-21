الرئيس الفرنسي يُعايد فيروز بعيد ميلادها الـ90: رسالة سلام وأمنيات (صورة)

عايد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيدة فيروز بعيد ميلادها التسعين من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مستعيدًا لحظة زيارته لها في منزلها خلال جائحة كورونا قبل سنوات.

وأرفق ماكرون الصورة بتعليق قال فيه: "عم بتشتي الدنيا ثلج... وصوت فيروز لا يزال يطيب قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الباحثين عن دفء السلام."

واختتم رسالته بأمنيات خاصة للسيدة فيروز: "إلى التي تجسد كرامة هذه المنطقة، عقبال المية!".

يُذكر أن الرئيس الفرنسي يواصل جهوده المكثفة خلال الحرب الدائرة في المنطقة، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد وإيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تثقل كاهل البلاد.