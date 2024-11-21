في عيد ميلادها الـ90... ورد الخال لفيروز: "أجمل صوت في التاريخ"

بمناسبة عيد ميلاد السيدة فيروز التسعين، نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال رسالة مؤثرة عبر صفحتها على منصة X(تويتر سابقًا)، احتفاءً بالعملاقة التي لطالما رفعت اسم لبنان عاليًا رغم الأزمات والصعاب.

وكتبت الخال: "من ٩٠ سنة، خلق أجمل صوت بالتاريخ... فيروز! الأيقونة...".

لا شك أن صوت فيروز، بأغانيها الوطنية والوجدانية، تبقى مصدر راحة وأمل للكثير من اللبنانيين، خصوصًا في ظل الحرب التي يخوضها لبنان حاليًا ضد العدوان الإسرائيلي.