نجوى كرم بعيد ميلاد فيروز: "صوتك قدّم لبنان للعالم"

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، معايدة مليئة بالمحبة للسيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها التسعين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على منصة X (تويتر سابقا).

وأرفقت كرم معايدتها بصورة للسيدة فيروز، وكتبت: "وجودك حقيقة للبنان العزّ، وشموخ أرزو وجبينو العالي... ما حدا فرجا #لبنان للعالم إلّا صوتك وأغانيكِ. عمرك يطول".

ويُذكر أن العديد من النجوم شاركوا في معايدة فيروز، متمنين لها وللبنان المزيد من الأمل والسلام في هذه الأوقات العصيبة.