نجوى كرم بعيد ميلاد فيروز: "صوتك قدّم لبنان للعالم"

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، معايدة مليئة بالمحبة للسيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها التسعين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على منصة X (تويتر سابقا).
وأرفقت كرم معايدتها بصورة للسيدة فيروز، وكتبت: "وجودك حقيقة للبنان العزّ، وشموخ أرزو وجبينو العالي... ما حدا فرجا #لبنان للعالم إلّا صوتك وأغانيكِ. عمرك يطول".
ويُذكر أن العديد من النجوم شاركوا في معايدة فيروز، متمنين لها وللبنان المزيد من الأمل والسلام في هذه الأوقات العصيبة.
وجودك حقيقة للبنان العزّ ،وشموخ أرزو وجبينو العالي..
ما حدا فرجا #لبنان للعالم إلّا صوتك وأغانيكِ
عمرك يطول 🙏🏼❤️#فيروز pic.twitter.com/idtgR30yKG
— Najwa Karam (@najwakaram) November 21, 2024
وجودك حقيقة للبنان العزّ ،وشموخ أرزو وجبينو العالي..
ما حدا فرجا #لبنان للعالم إلّا صوتك وأغانيكِ
عمرك يطول 🙏🏼❤️#فيروز pic.twitter.com/idtgR30yKG