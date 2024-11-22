ابنة طوني عيسى تلامس القلوب بصورها الوطنية في عيد الاستقلال (صور)

أسرت تاليا، ابنة الممثل اللبناني طوني عيسى، قلوب رواد الإنترنت بصورها المميزة التي ظهرت فيها مرتدية الزي الوطني اللبناني وحاملة العلم بمناسبة عيد الاستقلال الـ81.

ونُشرت الصور عبر الصفحة المخصصة لتاليا، التي يديرها والداها طوني عيسى وزوجته أمونة عيد، حيث أظهرت مجموعة من اللقطات العفوية للطفلة وهي ترتدي الثياب الزيتية.

ولم يقتصر التفاعل على الصور، بل انتشر أيضًا فيديو ظهرت فيه تاليا تُؤدي النشيد الوطني اللبناني بحماس وبراءة، مما زاد من إعجاب المتابعين. وعلّق الوالدان على المنشور بجملة: "كيف ما كنت بحبك"، تعبيراً عن حب العائلة للبنان.