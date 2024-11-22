إليسا بعيد الاستقلال... هذه أمنيتها للبنان (صورة)

بمناسبة عيد الاستقلال الـ81، وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة مليئة بالأمل والإيمان عبر صفحتها الرسمية على منصة X، حيث عبّرت عن حبها العميق لوطنها لبنان رغم التحديات التي يمر بها.

وكتبت إليسا: "هيدا الاستقلال مش متل كل سنة... رغم كل الوجع، إيماننا بلبنان أكبر من أي أزمة. لبنان يمكن موجوع، بس ما بيضعف. رح نبقى نحلم بوطن حر وسالم، وطن بيجمعنا تحت رايته. يا رب يحمي بلدنا ويزرع فيه الأمان والسلام."

وختمت رسالتها بتأكيد قوة لبنان وصموده في وجه المصاعب، قائلة: "كل عيد استقلال ولبنان أقوى من أي تحدّي."

وأرفقت إليسا كلماتها المؤثرة بصورة من قلب العاصمة بيروت، التي تزينت بالأعلام اللبنانية، لتكون رسالتها انعكاسًا للوفاء والأمل بوطن حر ومستقبل مشرق.