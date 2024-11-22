عبر ابنها كريستيانو... تحية لأرواح شهداء الجيش اللبناني من سيرين عبد النور (صورة)

بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني الـ81، وجهت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة مليئة بالمعاني العميقة، جمعت فيها بين الحنين إلى الماضي والأمل بالمستقبل.

وكتبت سيرين: "الاستقلال ذكرى من الماضي منحتفل فيها بالحاضر، على أمل الشعب اللبناني يتوحد لنحافظ عليها للمستقبل. الاستقلال حرية، والحرية للشعب اللبناني يعني الحياة بنفسها وبروحها ودمها".

كما خصصت سيرين جزءًا من رسالتها لتوجيه تحية إجلال وإكبار لشهداء الجيش اللبناني، عبر نشر مجموعة من الصور لابنها كريستيانو من حفلة المدرسة بعيد الاستقلال معلّقةً: "تحية حب للجيش الوطن، تحية وفاة لشهداء الجيش اللبناني، تحية أمل للشعب اللبناني".

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