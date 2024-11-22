هشام الحاج للبنان: أنتَ في عيدك الاستقلال... وفيروز في عيدها الوطن

هشام الحاج للبنان: أنتَ في عيدك الاستقلال... وفيروز في عيدها الوطن



شارك الفنان هشام الحاج صورة للسيدة فيروز ولبنان تزامنًا مع ذكرى الاستقلال وعيد ميلادها التسعين.



وكتب هشام الحاج عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام: "لبنان يا وطنًا لا يشبه إلا نفسه أنت في عيدك الاستقلال وفيروز في عيدها الوطن".