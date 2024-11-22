مع تصاعد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: مجرم!

مع تصاعد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: مجرم!

أعربت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن حبها الكبير لوطنها تزامنًا مع حلول ذكرى الاستقلال الـ81 عبر حسابها على انستغرام، مجددةً بذلك دعمها ومساندتها للبنان جراء تصاعد وتيرة الأحداث الخطيرة.



وفي التفاصيل، شاركت نادين الراسي مجموعة من مقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الستوري بما في ذلك لقطة للطبيعة في لبنان وكتبت: "حلمكم وكابوسكم وطني، جنّتكم ومقبرتكم وطني. 10452 كلم مربّع، وطني اسمه لبنان".



كذلك، نشرت نادين الراسي لقطة من منزلها في الحازمية المطلّة على الشياح التي تتالت عليها الغارات طوال النهار، وعلّقت الأخيرة: "أوف يا عدرا... يا عدرا...مجرم... مجرم... مجرم"، وذلك في إشارة منها إلى إجرام العدو الصهيوني.