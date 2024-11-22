"رغم كل الصعوبات والتحديات"... عاصي الحلاني: كل عيد استقلال ولبنان أغلى الأوطان

"رغم كل الصعوبات والتحديات"... عاصي الحلاني: كل عيد استقلال ولبنان أغلى الأوطان



نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على منصة انستغرام جدد من خلاله دعمه للبنان في ذكرى استقلاله الـ81.



وفي التفاصيل، شارك عاصي الحلاني مقطع فيديو تضمن بعض مشاهد الطبيعة والحياة في لبنان مرفقًا بأغنيته الوطنية الشهيرة "لبناني".



وكتب عاصي الحلاني رسالة جاء فيها: "رغم كل الصعوبات والتحديات رح نضل نعيّد باستقلال لبنان... لبنان الصامد بوجه العواصف بهمة شعب ما بيعرف ينهزم ولا يركع كل عيد استقلال ولبنان أغلى الأوطان".