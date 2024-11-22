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في ذكرى استقلال لبنان... هذا ما تمناه نيكولا معوض

في ذكرى استقلال لبنان... هذا ما تمناه نيكولا معوض



نشر الممثل نيكولا معوض عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام صورة للشعب اللبناني والأعلام المرفرفة بمناسبة حلول ذكرى الاستقلال.



وكتب نيكولا معوض: "عأمل الاستقلال يبطّل ذكرى".