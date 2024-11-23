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لطيفة: لبنان مثل طائر الفينيق

فنّ
2024-11-23 | 05:05
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لطيفة: لبنان مثل طائر الفينيق
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لطيفة: لبنان مثل طائر الفينيق

لطيفة: لبنان مثل طائر الفينيق

شاركت الفنانة التونسية لطيفة صورة للعلم اللبناني عبر حسابها على إكس وذلك بمناسبة ذكرى عيد استقلال لبنان.

ووجهت لطيفة رسالة أمل وصمود إلى لبنان في ظل الظروف التي تعصف به حالياً وكتبت: "برغم كل شىء لبنان مثل طائر الفينيق سينهض كالعادة وسيبقى بلد الحب والعزة والكرامة حب من أحب وكره من كره ، عظيم يا لبنان".

برغم كل شىء لبنان مثل طائر الفينيق سينهض كالعادة وسيبقى بلد الحب والعزه والكرامه حب من احب وكره من كره ، #عظيم _يا_لبنان 🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 pic.twitter.com/zzUR6i8XVI

فنّ

لبنان

الفينيق

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