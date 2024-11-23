صدمة تهز الوسط الفني العربي... وفاة الملحن المصري محمد رحيم

خبر صادم جدا رحيل #محمد_رحيم العزيز المحترم الزميل والأخ والفنان الكبير لاحول ولاقوة الابالله نعزي انفسنا وخالص العزاء لعائلته pic.twitter.com/BM4zEMh0Pi
— Angham (@Angham) November 23, 2024
خبر صادم جدا رحيل #محمد_رحيم العزيز المحترم الزميل والأخ والفنان الكبير لاحول ولاقوة الابالله نعزي انفسنا وخالص العزاء لعائلته pic.twitter.com/BM4zEMh0Pi
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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
Whattt??? https://t.co/E49koCUrEl
— Elissa (@elissakh) November 23, 2024
Whattt??? https://t.co/E49koCUrEl
لا حول ولا قوة إلا بالله
صديقى و أخى الغالى الملحن محمد رحيم فى ذمة الله
نسألكم الدعاء 🙏🤲
اللهــــــــــــــــــــــم
اغفر له وارحــــــــــمه
واجعل قبره روضــــــة
من رياض الجــــــــنة
واسكنه الفردوس الأعلى بحق وجهك الكريـــــــم امين يارب العالمين pic.twitter.com/XDotxBcmZH
— Amal Maher (@amalmaher) November 23, 2024
لا حول ولا قوة إلا بالله
صديقى و أخى الغالى الملحن محمد رحيم فى ذمة الله
نسألكم الدعاء 🙏🤲
اللهــــــــــــــــــــــم
اغفر له وارحــــــــــمه
واجعل قبره روضــــــة
من رياض الجــــــــنة
واسكنه الفردوس الأعلى بحق وجهك الكريـــــــم امين يارب العالمين pic.twitter.com/XDotxBcmZH
ما عم صدق الخبر! 💔 #محمد_رحيم pic.twitter.com/c089Ol7e0P
— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 23, 2024
ما عم صدق الخبر! 💔 #محمد_رحيم pic.twitter.com/c089Ol7e0P
ما أصعب هالخبر و كم كبير الفراغ الذي ستتركه يا رحيم. كم كنت مكافحاً محباً لفنك و لا تقبل المسوامة في أعمالك.
الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة 💔#محمد_رحيم pic.twitter.com/D6xzjPJV7I
— Salim Assaf (@AssafSalim) November 23, 2024
ما أصعب هالخبر و كم كبير الفراغ الذي ستتركه يا رحيم. كم كنت مكافحاً محباً لفنك و لا تقبل المسوامة في أعمالك.
الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة 💔#محمد_رحيم pic.twitter.com/D6xzjPJV7I