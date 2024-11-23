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صدمة تهز الوسط الفني العربي... وفاة الملحن المصري محمد رحيم

فنّ
2024-11-23 | 06:30
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صدمة تهز الوسط الفني العربي... وفاة الملحن المصري محمد رحيم
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صدمة تهز الوسط الفني العربي... وفاة الملحن المصري محمد رحيم

صدمة تهز الوسط الفني العربي... وفاة الملحن المصري محمد رحيم

توفي الملحن المصري الشهير محمد رحيم صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 45 عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ.

وشكل خبر وفاة رحيم صدمة كبيرة للنجوم في الوسط الفني العربي الذين نعوا الملحن المصري الشهير عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي ومن بينهم: الفنانة أنغام، الفنان تامر حسني، الفنانة نوال الزغبي، الفنانة اليسا، الفنانة نانسي عجرم، الفنانة أمال ماهر، والفنان والملحن سليم عساف.

والجدير ذكره أن أنوسة كوتة، زوجة الملحن الراحل، أعلنت منذ فترة أن رحيم تعرض لذبحة صدرية في شهر تموز الفائت دخل على أثرها إلى العناية المركزة. 

وكان رحيم قد أعلن في شهر شباط من هذا العام اعتزاله التلحين قبل أن يعود ويتراجع عنه بناء على طلب جمهوره ومن أبرز أعماله: "وغلاوتك" و"لو عشقاني" لعمرو دياب، و"أنا لو قلت" لمحمد فؤاد، و"الليالي" لنوال الزغبي، و"صبري قليل" و"أنا في الغرام" و"مشاعر" لشيرين عبد الوهاب، و"يانا يانا" لتامر حسني، و"يا حمام" و"قلبي مايشبهنيش" لمحمد منير.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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