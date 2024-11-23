"حاج تضحكوا بقا عالناس"... عامر زيان: الله يستر ويحمي بلدنا الحبيب

حاج تضحكو بقا عالناس أنو في وقف للحرب والمفاوضات تمام……
لا تمام ولا من يحزنون نحنا شعب مكتوب ألنا نعيش بالحروب وبالدمار وبالخراب ألله يساعد هالبلد ويساعد شعبنا وناسنا
كيف بدها تخلص هالحرب ما في غير ربنا بيعرف لي انها حرب خبيثة كتير وطويلة ألله يستر ويحمي بلدنا الحبيب🙏#لبنان
— Amer Zayan (@amerzayyan) November 22, 2024
حاج تضحكو بقا عالناس أنو في وقف للحرب والمفاوضات تمام……
لا تمام ولا من يحزنون نحنا شعب مكتوب ألنا نعيش بالحروب وبالدمار وبالخراب ألله يساعد هالبلد ويساعد شعبنا وناسنا
كيف بدها تخلص هالحرب ما في غير ربنا بيعرف لي انها حرب خبيثة كتير وطويلة ألله يستر ويحمي بلدنا الحبيب🙏#لبنان