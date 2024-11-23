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"حاج تضحكوا بقا عالناس"... عامر زيان: الله يستر ويحمي بلدنا الحبيب

فنّ
2024-11-23 | 12:15
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&quot;حاج تضحكوا بقا عالناس&quot;... عامر زيان: الله يستر ويحمي بلدنا الحبيب
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"حاج تضحكوا بقا عالناس"... عامر زيان: الله يستر ويحمي بلدنا الحبيب

"حاج تضحكو بقا عالناس"... عامر زيان: ألله يستر ويحمي بلدنا الحبيب

أعرب الفنان اللبناني عامر زيان عن حزنه وغضبه جراء الأحداث والتطورات التي تحصل في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق عدّة.

وكتب زيان في منشور عبر حسابه على إكس: "حاج تضحكو بقا عالناس أنو في وقف للحرب والمفاوضات تمام…… لا تمام ولا من يحزنون نحنا شعب مكتوب ألنا نعيش بالحروب وبالدمار وبالخراب ألله يساعد هالبلد ويساعد شعبنا وناسنا كيف بدها تخلص هالحرب ما في غير ربنا بيعرف لي انها حرب خبيثة كتير وطويلة ألله يستر ويحمي بلدنا الحبيب".
 

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