لورا خباز تساند بعلبك على طريقتها الخاصة... هذا ما نشرته

أعادت الممثلة والكاتبة اللبنانية لورا خباز نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام والتي أظهرت انعكاس صورة لها على أعمدة قلعة بعلبك التاريخية خلال مشاركتها في عرض لمسرحية "إلا إذا" في مهرجانات بعلبك الدولية عام 2018.وأرفقت خباز الصورة بعبارة: "على حيطان بعلبك".