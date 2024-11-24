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بسماء صافية وشاطئ هادئ... ماريلين نعمان للبنان: أحبك
فنّ
2024-11-24 | 04:47
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بسماء صافية وشاطئ هادئ... ماريلين نعمان للبنان: أحبك
نشرت الفنانة ماريلين نعمان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة لشاطئ لبنان.
وكتبت ماريلين نعمان على الصورة: "أحبك... لبنان".
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