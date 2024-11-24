رحمة رياض تستشهد بآية قرآنية دعما للبنان وفلسطين: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"

نشرت المغنية العراقية رحمة رياض عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة تحتوي على علمي وخريطتي لبنان وفلسطين.



وكُتب على الصورة الآية القرآنية: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".