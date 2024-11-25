الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تخليدًا لإرثه الأدبي وقلمه الثائر... مدينة البيرة بالضفة الغربية تحتضن جدارية للراحل سميح القاسم (صورة)

فنّ
2024-11-25 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تخليدًا لإرثه الأدبي وقلمه الثائر... مدينة البيرة بالضفة الغربية تحتضن جدارية للراحل سميح القاسم (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تخليدًا لإرثه الأدبي وقلمه الثائر... مدينة البيرة بالضفة الغربية تحتضن جدارية للراحل سميح القاسم (صورة)

تخليدًا لإرثه الأدبي وقلمه الثائر... مدينة البيرة بالضفة الغربية تحتضن جدارية للراحل سميح القاسم (صورة)

أُزيح الستار أمس الأحد عن جدارية كبيرة منحوتة من الحجر تخليدا لذكرى الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم في ميدان فلسطين على مدخل مدينة البيرة الشمالي بالضفة الغربية المحتلة.

واختار يوسف كتلو الفنان التشكيلي الفلسطيني أبياتا من قصيدة "ما دامت لي من أرضي أشبار" لينحتها أسفل بورتريه للقاسم ورسومات تجسد كلمات القصيدة على مساحة نحو 40 مترا مربعا.

وقال كتلو لرويترز بعد إزاحة الستار عن الجدارية بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من المسؤولين وعائلة القاسم "نحن اليوم نفتتح جدارية نحتية للشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم.. وكما قال اعطونا بضع أشبار سنبني وطنا اعطونا أقلاما سوف نصنع أدبا وسنصنع الثورة الأبدية والثقافية".

وأضاف كتلو "الكلمات من كلمات الشاعر سميح القاسم والتي تقول أعطونا قليل من التراب أو بمعنى آخر الكون يتسع للجميع هل يتسع الناس لهذا الكون.. الأمور واضحة جدا والجدارية مفهومة لأنها تخاطب الناس بطريقة مباشرة".

والجدارية عبارة عن بورتريه للقاسم منحوت على الحجر وإلى جواره فتاة وطفل يحمل كل منهما شعلة الحرية، ويد تكتب بالقلم وحصان وشجيرة صبار وبيوت فلسطينية عتيقة وخريطة فلسطين التاريخية.

ويرى كتلو أن الجدارية التي استغرقت منه شهرين من النحت مهمة "لأنها جزء من تاريخنا الثقافي وتاريخنا المقاوم، سميح القاسم مش بس شاعر هو كمان مقاوم زيه زي من يحمل البندقية".

وقال محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني "نحتفي بذكرى الشاعر الكبير سميح القاسم الذي جسد معاناة وآمال شعبنا من خلال كلماته"، وأضاف في كلمة له في حفل إزاحة الستار "عاشت فلسطين حرة وثقافتنا سلاحا في مواجهة الاحتلال وقنديلا للأمل في طريق الحرية".

وقال وزير الثقافة عماد حمدان الذي تعاونت وزارته مع بلدية البيرة لإقامة هذه الجدارية أن القاسم "من أبرز الشعراء الذي تركوا أثرا في وجدان الشعب الفلسطيني" وأضاف في كلمة له في الحفل "تكريم سميح القاسم من خلال هذا العمل الفني هو دعوة لجميع الأجيال القادمة للاحتفاظ بالذاكرة والعمل على تعزير الهوية الثقافية الوطنية وللتمسك بالتراث الأدبي الذي يعكس روح الشعب الفلسطيني في سعيه نحو الحرية والاستقلال".

وأعلن وزير الثقافة خلال الحفل عن "إصدار جديد قامت به وزارة الثقافة يضم مختارات شعرية للشاعر سميح القاسم سيوزع في ندوة شعرية خاصة ستقام قريبا".

وكان قد توفي القاسم في آب 2014 وهو أحد أبرز الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين ومن شعراء المقاومة الفلسطينية.
 

فنّ

لإرثه

الأدبي

وقلمه

الثائر...

مدينة

البيرة

بالضفة

الغربية

تحتضن

جدارية

للراحل

القاسم

(صورة)

LBCI التالي
بعد التصعيد الأخير على بيروت... نادين الراسي: لا زالت الحدث هي الحدث
ورد الخال: رح يتفقوا وعم يصعدوا ..سكيزوفرينيا!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-02

مصادر للجزيرة: آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
10:23

غارة استهدفت مدينة النبطية وغارة على كفرتبنيت وأخرى على زوطر الغربية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-23

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-23

لابيد: قرار وزير الدفاع إلغاء أوامر الاعتقال الإداري لمخالفي قانون الإرهاب اليهودي بالضفة الغربية أمر خطير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:00

ريتا حايك: لا أحد يحرّك ساكنا

LBCI
فنّ
06:10

بكلمات السيدة فيروز... لطيفة تجدّد دعمها للبنان: الايام السوداء رايحة

LBCI
فنّ
05:05

نادين نسيب نجيم: يا رب تحفظ لبنان وتحمينا

LBCI
فنّ
04:39

نغم أبو شديد تعليقًا على صورة أحد المباني المدمرة: لا... هذه ليست منحوتة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:13

ادرعي: استهدفنا مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية

LBCI
خبر عاجل
03:34

غارتان اسرائيليتان على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
آخر الأخبار
05:01

"هيومن رايتس ووتش": على الحكومة الأميركية تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الغارات غير القانونية المتكررة على المدنيين التي قد تجعل المسؤولين الأميركيين متواطئين في ارتكاب جرائم حرب

LBCI
آخر الأخبار
06:17

هيئة البث الإسرائيلية: حكم بالسجن 12 عامًا على فتى يبلغ من العمر 14 عامًا نفّذ هجومًا في القدس قبل نحو عامين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:28

هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:04

في قضاء صور... اعتداءات إسرائيلية مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:01

المشهد من مشارف الضاحية...

LBCI
حال الطقس
01:08

منخفض جويّ على لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

"تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار"... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

الإجتماع الإسرائيلي ناقش 3 نقاط أساسية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان أمام فرصة التأهل المبكر إلى كأس آسيا ٢٠٢٥ لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:20

أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
14:45

الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق

LBCI
خبر عاجل
09:56

مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق

LBCI
خبر عاجل
14:43

هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"

LBCI
خبر عاجل
10:48

حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا

LBCI
أخبار لبنان
07:51

أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
16:20

أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل

LBCI
خبر عاجل
02:33

تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More