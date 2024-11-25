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تخليدًا لإرثه الأدبي وقلمه الثائر... مدينة البيرة بالضفة الغربية تحتضن جدارية للراحل سميح القاسم (صورة)
فنّ
2024-11-25 | 02:30
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تخليدًا لإرثه الأدبي وقلمه الثائر... مدينة البيرة بالضفة الغربية تحتضن جدارية للراحل سميح القاسم (صورة)
تخليدًا لإرثه الأدبي وقلمه الثائر... مدينة البيرة بالضفة الغربية تحتضن جدارية للراحل سميح القاسم (صورة)
أُزيح الستار أمس الأحد عن جدارية كبيرة منحوتة من الحجر تخليدا لذكرى الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم في ميدان فلسطين على مدخل مدينة البيرة الشمالي بالضفة الغربية المحتلة.
واختار يوسف كتلو الفنان التشكيلي الفلسطيني أبياتا من قصيدة "ما دامت لي من أرضي أشبار" لينحتها أسفل بورتريه للقاسم ورسومات تجسد كلمات القصيدة على مساحة نحو 40 مترا مربعا.
وقال كتلو لرويترز بعد إزاحة الستار عن الجدارية بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من المسؤولين وعائلة القاسم "نحن اليوم نفتتح جدارية نحتية للشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم.. وكما قال اعطونا بضع أشبار سنبني وطنا اعطونا أقلاما سوف نصنع أدبا وسنصنع الثورة الأبدية والثقافية".
وأضاف كتلو "الكلمات من كلمات الشاعر سميح القاسم والتي تقول أعطونا قليل من التراب أو بمعنى آخر الكون يتسع للجميع هل يتسع الناس لهذا الكون.. الأمور واضحة جدا والجدارية مفهومة لأنها تخاطب الناس بطريقة مباشرة".
والجدارية عبارة عن بورتريه للقاسم منحوت على الحجر وإلى جواره فتاة وطفل يحمل كل منهما شعلة الحرية، ويد تكتب بالقلم وحصان وشجيرة صبار وبيوت فلسطينية عتيقة وخريطة فلسطين التاريخية.
ويرى كتلو أن الجدارية التي استغرقت منه شهرين من النحت مهمة "لأنها جزء من تاريخنا الثقافي وتاريخنا المقاوم، سميح القاسم مش بس شاعر هو كمان مقاوم زيه زي من يحمل البندقية".
وقال محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني "نحتفي بذكرى الشاعر الكبير سميح القاسم الذي جسد معاناة وآمال شعبنا من خلال كلماته"، وأضاف في كلمة له في حفل إزاحة الستار "عاشت فلسطين حرة وثقافتنا سلاحا في مواجهة الاحتلال وقنديلا للأمل في طريق الحرية".
وقال وزير الثقافة عماد حمدان الذي تعاونت وزارته مع بلدية البيرة لإقامة هذه الجدارية أن القاسم "من أبرز الشعراء الذي تركوا أثرا في وجدان الشعب الفلسطيني" وأضاف في كلمة له في الحفل "تكريم سميح القاسم من خلال هذا العمل الفني هو دعوة لجميع الأجيال القادمة للاحتفاظ بالذاكرة والعمل على تعزير الهوية الثقافية الوطنية وللتمسك بالتراث الأدبي الذي يعكس روح الشعب الفلسطيني في سعيه نحو الحرية والاستقلال".
وأعلن وزير الثقافة خلال الحفل عن "إصدار جديد قامت به وزارة الثقافة يضم مختارات شعرية للشاعر سميح القاسم سيوزع في ندوة شعرية خاصة ستقام قريبا".
وكان قد توفي القاسم في آب 2014 وهو أحد أبرز الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين ومن شعراء المقاومة الفلسطينية.
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