بعد التصعيد الأخير على بيروت... نادين الراسي: لا زالت الحدث هي الحدث

بعد التصعيد الأخير على بيروت... نادين الراسي: لا زالت الحدث هي الحدث



وثّقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي المشهد المرعب المجاور لمنزلها، وذلك لحظة استهداف العدوان الاسرائيلي منطقة الحدث في بيروت مساء أمس الأحد.



وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسي مقطع فيديو وثّقت من خلاله الدخان المتصاعد على خاصية الستوري عبر منصة انستغرام.



كما شاركت نادين الراسي مقطع فيديو لها وهي تخاطب بغصة صورة لها برفقة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وكتبت: "وُلدتُ عام 1979 في الحدث بيروت واليوم عام 2024 ولا زالت الحدث هي الحدث طبعًا مع الشكر لكل شي قدرت تحققه وأثبت إيجابيته اليوم".



كذلك، نشرت نادين الراسي مقطع فيديو لمنطقة الأرز في لبنان وكتبت: "معك يا رب ما في مستحيل".