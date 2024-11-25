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"هذه ليست حربًا"... تقلا شمعون: إنه تدمير وحشي بدافع الحقد والغضب

"هذه ليست حربًا"... تقلا شمعون: إنه تدمير وحشي بدافع الحقد والغضب



نشرت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون مقطع فيديو يوثق عملية تدمير اسرائيلية لمسجد في بلدة طير حرفا في جنوب لبنان.



وكتبت تقلا شمعون عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام رسالة جاء فيها: "العدو الاسرائيلي يدمر مسجدًا في جنوب لبنان: تأملوا هذه الآلة ألا تبدو كوحش كاسر يتأمّل ضحيته كيف تلفظ أنفاسها بين أنيابه".



وأضافت تقلا شمعون: "هذه ليست حربًا... إنه تدمير وحشي بدافع الحقد والغضب".