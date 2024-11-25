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نغم أبو شديد تعليقًا على صورة أحد المباني المدمرة: لا... هذه ليست منحوتة

نغم أبو شديد تعليقًا على صورة أحد المباني المدمرة: لا... هذه ليست منحوتة



نشرت الممثلة نغم أبو شديد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، صورة لأحد المباني المتضررة بشكل كبير إثر العدوان الاسرائيلي على بيروت.



وكتبت نغم أبو شديد رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "لا، هذه ليست منحوتة" وأرفقت العبارة بعلم لبنان.