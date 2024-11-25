بكلمات السيدة فيروز... لطيفة تجدّد دعمها للبنان: الايام السوداء رايحة

بكلمات السيدة فيروز... لطيفة تجدّد دعمها للبنان: الايام السوداء رايحة

شاركت الفنانة التونسية لطيفة مقطع فيديو للسيدة فيروز عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام وأرفقتها بعدد من الأعلام اللبنانية.



وجاء في كلام السيدة فيروز: "لازم غني لوطني وما بعرف شو بقول، الايام السوداء رايحة مهما الزمان يطول، أنا اللي هون بقيت وما عرفتك بس شفتك ولحالي شو بكيت... بس هلأ شو هم شو ما حكيت في ولاد كتير بهالدني وفي صبي عم يكبر عمره 20 سنة وهو رح يردّك يا وطني".